Как предупредить у животных развитие микотоксикоза

СЕГОДНЯ 06:24 2019-02-08T06:24:30+03:00

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Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарных исследований ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводят микологическое исследований кормов.

В лаборатории проводят санитарно-микологическое исследование грубых, концентрированных (зерно, продукты его переработки, дрожжи кормовые, жмыхи, шроты) и комбинированных кормов.

При обнаружении у животных признаков микотоксикоза из рационов исключают корма, подозреваемые в недоброкачественности. Для исследования высылают в ветеринарную лабораторию пробы всех кормов, входивших в суточный рацион в течение одного месяца до проявления болезни, и остатки кормов в кормушках (грубые корма отбирают из пораженных участков партии).

Исследование кормов проводится с диагностической целью и направлено на предупреждение заболеваний, возникающих при скармливании животным кормов, пораженных токсигенными или патогенными микроскопическими грибами, а также для выяснения причин отравлений поголовья скота.

Полное исследование включает органолептический, токсико-биологический, микологический и физико-химический анализы.

Сроки проведения исследования проб кормов:

- при органолептическом исследовании - сутки, при постановке пробы на мышах - 4 суток, при определении токсичности методом кожной пробы на кролике - 6 суток. При полном исследовании (органолептическом, микологическом, токсико-биологическом, физико-химическом) - 10 суток.

Микологическое исследование входит в комплекс санитарно-микологического контроля кормов и ставит целью выявление токсигенных или патогенных грибов, развивающихся в период вегетации и хранения кормов.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU