2019-02-08T05:14:54+03:00
Общество

В Барнауле открыли школу для родителей детей, страдающих эпилепсией

Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае начала работу первая школа для родителей, чьи дети страдают эпилепсией.

Занятия для них проводят в клиническом центре охраны материнства и детства (ул. Гущина, 179, 2 этаж 6-ти этажного корпуса, малый конференц-зал). Стать слушателем может любой желающий.

Отметим, по статистике в Алтайском крае на сегодняшний день проживает более 2,5 тысяч детей, страдающих эпилепсией. Нередко встречаются такие семьи, где даже родители не знают, как помочь своим малышам во время приступов.

- Задача специалистов – научить их не только оказывать первую помощь при эпилептическом приступе и вести дневник пациента, но и рассказать им, как правильно организовать прием противосудорожной терапии, режим дня ребенка, - рассказывают в Минздраве.

На первом уроке побывали более десяти родителей из Барнаула и ближайших районов. Им пояснили из-за чего происходят приступы, как выглядят симптомы эпилепсии и как ее лечить. Помимо этого они разобрали ошибки, которые совершают взрослые во время оказания помощи. Следующее занятие состоится в конце февраля.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (3852) 56-98-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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