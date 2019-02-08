Барнаулец купил телефон за четыре тысячи дублей
В Барнауле будут судить местного жителя, который купил в переходе сотовый телефон и расплатился за него дублями.
Дело было в сентябре прошлого года. В переходе на площади Октября, в одном из киоском он приглядел себе сотовый телефон, который решил обманом украсть. Так как денег у него не было совсем, он заговорил продавца, и предложил ему часть перевести через терминал, а часть отдать наличкой.
- В итоге мужчина перевел ему 150 рублей и передал две бумажные купюры «Билет банка приколов 2000 дублей», а также подлинную денежную купюру, достоинством 50 рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Продавец подмены не заметил и передал телефон. Покупатель же поспешил скрыться с места преступления.
По данному факту завели уголовное дело. Во время расследования злоумышленник свою вину уже признал. В настоящее время материалы переданы в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU