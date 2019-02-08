2019-02-08T05:18:23+03:00
Происшествия

Барнаулец купил телефон за четыре тысячи дублей

Анна СЕМИНА
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Телефон стоил 4200 рублейТелефон стоил 4200 рублейФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле будут судить местного жителя, который купил в переходе сотовый телефон и расплатился за него дублями.

Дело было в сентябре прошлого года. В переходе на площади Октября, в одном из киоском он приглядел себе сотовый телефон, который решил обманом украсть. Так как денег у него не было совсем, он заговорил продавца, и предложил ему часть перевести через терминал, а часть отдать наличкой.

- В итоге мужчина перевел ему 150 рублей и передал две бумажные купюры «Билет банка приколов 2000 дублей», а также подлинную денежную купюру, достоинством 50 рублей, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Продавец подмены не заметил и передал телефон. Покупатель же поспешил скрыться с места преступления.

По данному факту завели уголовное дело. Во время расследования злоумышленник свою вину уже признал. В настоящее время материалы переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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