2019-02-07T17:03:47+03:00
Происшествия

Преподаватель Алтайского аграрного университета «развел» студента на 118 тысяч рублей

САПОЖКОВА Александра
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ВзяткаВзяткаФото: Олег УКЛАДОВ
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Бывший преподаватель АГАУ пойдет под суд по статьям «Мошенничество» и «Получении взятки».

По данным следствия, в 2014 году к нему обратился студент-заочник с просьбой помочь ликвидировать задолженности по нескольким предметам. И преподаватель согласился, несмотря на то, что зачеты. экзамены и курсовые по этим предметам не принимал (это было в компетенции других сотрудников вуза).

- Мужчина пообещал за деньги решить вопрос с преподавателями и ликвидировать задолженности, хотя на самом деле ничего не собирался предпринимать. В целом за два года обвиняемый получил от студента 118 тысяч рублей, - рассказали в Следственном управлении СК по Алтайскому краю.

Кроме того, была доказана причастность экс-преподавателя к получению еще двух взяток за зачеты без сдачи. Сумма составила 30 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчина вины не признал, но было собрано достаточно доказательств, и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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