2019-02-07T14:25:20+03:00
Происшествия

Трамвай сбил пенсионерку в Барнауле

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Барнауле произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении улиц Попова и Взлетной. Трамвай маршрута №10 сбил 63-летнюю женщину.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, дорожно-транспортное происшествие произошло в 15 часов 55 минут.

30-летний водитель трамвая маршрута №10 совершил наезд на 63-летнюю женщину. Прибывшая на место аварии «скорая помощь» доставила пострадавшую в городскую больницу №1. В каком состоянии находится женщина в настоящий момент, пока не уточняется.

Напомним, что 5 февраля, в Алтайском крае произошло сразу два ДТП, в которых погибли люди. В Павловском районе под колесами иномарки погибла 69-летняя женщина, а в этот же день в Бийске 35-летний водитель автомобиля ВАЗ-21154 насмерть сбил 88-летнего пенсионера. В обих случаях пешеходы переходили дорогу в неустановленном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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