«Жесть с этими прорывами»: в Барнауле произошла очередная коммунальная авария
Очередной порыв сетей произошел днем 7 февраля в Барнауле. На этот раз на Змеиногорском тракте.
- Авария на повороте на санаторий "Барнаульский", около пожарной части. Было перекрыто движение по одной полосе, работала техника, стоял экипаж ДПС, - написали горожане в паблике "Барнаул 22".
Подписчики тут же начали оставлять комментарии:
- Каждый день, как сводки с фронта...
- Что-то нынче совсем жесть с этими прорывами.
- В такие морозы люди без воды и отопления сидят... Такими темпами на прорывы и выезжать скоро будет не кому, чтобы ликвидировать аварии.
Также сегодня коммунальная авария произошла на улице Эмилии Алексеевой в районе сквера Химиков. Без холодной воды остались три многоквартирных дома и детский дом-интернат.
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ИСТОЧНИК KP.RU