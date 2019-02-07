«Жесть с этими прорывами»: в Барнауле произошла очередная коммунальная авария

СЕГОДНЯ 14:15 2019-02-07T14:16:19+03:00

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Очередной порыв сетей произошел днем 7 февраля в Барнауле. На этот раз на Змеиногорском тракте.

- Авария на повороте на санаторий "Барнаульский", около пожарной части. Было перекрыто движение по одной полосе, работала техника, стоял экипаж ДПС, - написали горожане в паблике "Барнаул 22".

Подписчики тут же начали оставлять комментарии:

- Каждый день, как сводки с фронта...

- Что-то нынче совсем жесть с этими прорывами.

- В такие морозы люди без воды и отопления сидят... Такими темпами на прорывы и выезжать скоро будет не кому, чтобы ликвидировать аварии.

Также сегодня коммунальная авария произошла на улице Эмилии Алексеевой в районе сквера Химиков. Без холодной воды остались три многоквартирных дома и детский дом-интернат.

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ИСТОЧНИК KP.RU