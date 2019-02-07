Рубцовчанин пойдет под суд за истязание сына

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-07T12:56:35+03:00

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39-летнего жителя Рубцовска ждет суд. Его подозревают в истязании собственного 12-летнего сына.

По версии следствия, в минувшем году мужчина периодически наносил побои мальчику - как дома, так и в школе. Объяснял он это необходимостью строгого воспитания ребенка.

- Выявить преступление удалось благодаря бдительности сотрудников школы, которые обратились в правоохранительные органы, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета по Алтайскому краю.

После того, как стало известно об истязательствах, ребенка изъяли из семьи и отправили в социальное учреждение. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение по статье 117 Уголовного кодекса РФ (истязание путем систематического нанесения побоев в отношении несовершеннолетнего). Расследование уголовного дела продолжается, также решается вопрос о лишении мужчины родительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU