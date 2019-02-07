«Единая Россия» займется ликвидацией двойных платежей за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-07T12:23:29+03:00

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«Единая Россия» обеспечит контроль за реализацией «мусорной реформы» в регионах. Он будет осуществляться на всех этапах: от обсуждения схем размещения отходов с гражданами до установки видеонаблюдения на полигонах твердых коммунальных отходов (ТКО).

Итоги мониторинга, проведенного в рамках партпроекта «Чистая страна», показали, что в январе этого года в ряде регионов были начислены двойные платежи за обращение с твердыми коммунальными отходами.

- У многих управляющих компаний услуга вывоза отходов исключается только на словах, а сумма за нее в квитанции остается. Плюс приходит отдельная квитанция за мусор с той же суммой, - сообщила первый замсекретаря Генсовета «ЕР», депутат Госдумы Ольга Баталина. Она напомнила о том, что выделение вывоза мусора в отдельный платеж должно привести к снижению платежа по основной услуге.

«Единая Россия» обратилась к региональным властям с требованием добиться исключения двойных платежей. И если в ближайшее время работа не будет проведена, жильцы смогут сообщить об этом непосредственно в партию. Для этого «ЕР» создаст на федеральном сайте и сайте партпроектов раздел обратной связи. При необходимости о двойных платежах можно сообщить в региональную приемную партии (Барнаул, пр. Ленина, 41, тел.: (3852) 36-75-01, (3852) 38-00-13).

ИСТОЧНИК KP.RU