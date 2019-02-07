Пьяная женщина замерзла на Алтае
В Алтайском районе насмерть замерзла 38-летняя мать двоих детей.
Как сообщает местное издание «За изобилие», трагедия произошла на одной из улиц райцентра Алтайское в ночь с 1 на 2 февраля. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Она погибла по пути домой - не дошла несколько сотен метров.
- Тело утром обнаружили прохожие. Эксперты заключили, что смерть наступила в результате переохлаждения, никаких следов насилия не обнаружено, - пишет издание.
Отмечается, что об ребенка погибшей – несовершеннолетние.
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Вместе с сожительницей мужчина был в гостях. Женщина ушл домой раньше, заперла дверь и легла спать. Скорее всего, когда мужчина пришел, он не смог попасть в дом из-за того, что был пьян (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU