2019-02-07T11:15:09+03:00
Общество

Дворникам в Барнауле планируют повысить зарплату

САПОЖКОВА Александра
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Дворники в БарнаулеДворники в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Барнаул испытывает недостаток в дворниках. Предприятие «Автодорстрой» планирует привлекать их в штат с помощью повышенной зарплаты и достойных условий труда. Тем самым улучшить очистку тротуаров от наледи и снега.

Сейчас при необходимости в 205 сотрудников работают лишь около 140. Охватить все участки одновременно невозможно. Но на предприятии стараются максимально эффективно использовать существующий штат, говорится в программе «На первом плане Барнаул». Отмечается, что проводится обучение и переобучение сотрудников на другие специальности.

Кроме кадрового дефицита, сказывается и износ техники. Поэтому в 2019 году планируется приобрести шесть новых коммунальных машин за 50 млн рублей, выделенных из бюджета города. Парк пополнится тракторами, автосамосвалами и другой техникой, необходимой для содержания дорог в зимнее и летнее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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