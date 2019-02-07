2019-02-07T10:47:26+03:00
Общество

Алтайский драматург стал номинантом премии «Национальный бестселлер»

Марина КОЧНЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайский писатель и драматург Александр Строганов стал номинантом престижной российской литературной премии «Национальный бестселлер». Его роман «Стравинский» попал в список номинантов в феврале.

- Писатель Строганов проник в "тонкие миры". Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть, не отрываясь. Этот писатель навсегда в русской литературе, – написала в аннотации к роману Нина Садур, российский драматург, прозаик и сценарист.

- Это музыка Стравинского, изложенная в словах, - улыбаясь, говорит о своем романе сам автор. - Роман и о поколении, которое пережило эпоху перемен и продолжает еще переживать, и о жизни здесь и жизни после жизни, и о системе ценностей, которые меняются на наших глазах. В нем много размышлений человека средних лет.

Справка

Александр Строганов — поэт, прозаик драматург, член Русского ПЕН-центра, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии АГМУ, создатель «парареализма» — оригинального стиля в литературе, «трансдраматической терапии» — нового направления в психотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дворникам в Барнауле планируют повысить зарплату
Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае
Сергей Боженко покинул комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула
Семье понадобилось пять лет, чтобы признать ребенка инвалидом
У жителя алтайского села нашли в рюкзаке 350 граммов марихуаны
Дорогу «ЗАТО Сибирский – Полковниково» перекроют на три часа
В Бийске в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались 19 домов, школа, детсад
Число пользователей ВТБ-Онлайн выросло в полтора раза
Волейболистки «Алтай-АГАУ» потерпели второе поражение в домашнем туре
Досрочная пенсия в Алтайском крае: с заявлениями обратились уже 44 человека
Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле
Барнаульский автовокзал отменил более 10 рейсов на 8 февраля
Зимние мотогонки пройдут в Бийске
Сельчанка хотела купить телят, но потеряла 40 тысяч
В Барнауле готовятся к весеннему паводку
Женщина прошла тест и лишилась 6,5 тыс. рублей
Гендиректора осудили за гибель рабочего, который ремонтировал крышу
«Леруа Мерлен» станет якорным арендатором барнаульской «Республики»
Аварию на теплосети устранили в Барнауле
Патриарх Кирилл может провести богослужение в честь 100-летия Михаила Калашникова
Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов на 7 февраля