Алтайский драматург стал номинантом премии «Национальный бестселлер»

СЕГОДНЯ 10:47 2019-02-07T10:47:26+03:00

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Алтайский писатель и драматург Александр Строганов стал номинантом престижной российской литературной премии «Национальный бестселлер». Его роман «Стравинский» попал в список номинантов в феврале.

- Писатель Строганов проник в "тонкие миры". Где он там бродит, я не знаю. Но сюда к нам он выносит небывалые сумеречные цветы, на которые можно глядеть и глядеть, не отрываясь. Этот писатель навсегда в русской литературе, – написала в аннотации к роману Нина Садур, российский драматург, прозаик и сценарист.

- Это музыка Стравинского, изложенная в словах, - улыбаясь, говорит о своем романе сам автор. - Роман и о поколении, которое пережило эпоху перемен и продолжает еще переживать, и о жизни здесь и жизни после жизни, и о системе ценностей, которые меняются на наших глазах. В нем много размышлений человека средних лет.

Справка

Александр Строганов — поэт, прозаик драматург, член Русского ПЕН-центра, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии АГМУ, создатель «парареализма» — оригинального стиля в литературе, «трансдраматической терапии» — нового направления в психотерапии.

ИСТОЧНИК KP.RU