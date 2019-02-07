2019-02-07T10:01:06+03:00
Общество

Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Заметное потепление произойдет уже 10 февраля.Заметное потепление произойдет уже 10 февраля.Фото: Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае штормовое предупреждение продлили до субботы, 9 февраля.

Ранее синоптики объявили штормпрогноз из-за аномальных морозов до 8 февраля, однако сегодня синоптики сообщили о том, что 9 февраля холод еще сохранится. Минимальные температуры воздуха составят -35…-40 градусов, а местами столбик термометра и вовсе упадет до -45.

В Барнауле 9 февраля ночью ожидается -33…-35 градусов, а днем ожидается -20…-22. Без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 м/с. Заметное потепление произойдет уже 10 февраля – днем температура воздуха составит -12…-14 градусов.

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С 11 по 14 февраля вновь похолодает, однако это будет заток не арктического антициклона, как сейчас, а азиатского. Поэтому морозы будут не аномальные, а уже вполне умеренные (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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