Семье понадобилось пять лет, чтобы признать ребенка инвалидом

СЕГОДНЯ 09:23 2019-02-07T09:32:37+03:00

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Маше (имя изменено) из Алейска сейчас 12 лет. Она появилась на свет на четыре месяца раньше срока вместе с сестрой-близняшкой. Но та умерла, а вот Машеньку, хоть и с трудом, но удалось спасти. Перечисления диагнозов девочки занимают треть листа формата А4. В списке - хроническая гипоксия, хронический бронхиолит, симптоматическая эпилепсия и прочее. Самое страшное – постоянные приступы удушья.

- Самыми сложными были первые три года. Приступы были настолько страшными, что ее увозили в реанимацию. Она не раз была на грани жизни и смерти, - рассказывает мать девочки Ольга.

Ежегодно Машу отправляли на обследование для подтверждения инвалидности, а когда ей исполнилось восемь, эксперты Алейского бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), а затем и краевого отменили инвалидность.

- Мы предоставили кучу заключений, в которых написано, что состояние дочки по-прежнему тяжелое, она, как и раньше кислородо-зависима. Ей необходимы лекарства. Но нам почему-то отказали в инвалидности и в бесплатном санаторно-курортном лечении, - недоумевает мама.

Женщина повезла дочку в питерскую клинику детских болезней военно-медицинской академии. Специалисты выдали заключение, что есть все основания для инвалидности. Неопровержимые доказательства, как казалось Ольге, она принесла в краевое бюро МСЭ. Но там отказались их принимать – мол, выводы питерских медиков для них не аргумент!

В 2017 году женщина обратилась в суд Центрального района Барнаула. Но он счел выводы МСЭ обоснованными: согласился с тем, что нарушения в здоровье незначительные, в течение последнего года приступы эпилепсии были всего дважды, не было обострений бронхиолита, она не попадала в реанимацию.

Женщина добилась повторного обследования, на этот раз в Федеральном бюро медико-социальной экспертизы РФ. Столичные эксперты были удивлены выводами алтайских коллег и выдали свое заключение – признать Машу инвалидом. В мае 2018 года суд обязал МСЭ края установить девочке категорию инвалидности.

На борьбу с системой понадобилось пять лет. И все это время девочка не получала льготные лекарства и бесплатную реабилитацию, пишет «МК на Алтае».

ИСТОЧНИК KP.RU