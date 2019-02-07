У жителя алтайского села нашли в рюкзаке 350 граммов марихуаны

СЕГОДНЯ 09:20 2019-02-07T09:20:54+03:00

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На те же грабли наступил 20-летний житель села Красногорское Алтайского края. Накануне, 6 февраля, полицейские задержали его по подозрению в незаконном хранении наркотиков. Ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, у задержанного нашли в рюкзаке более 350 граммов марихуаны. После этого вещество изъяли. Как это чаще всего бывает в таких ситуациях, полицейским он пояснил, что собрал дикорастущую коноплю на окраине села исключительно для собственного потребления.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ – незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

Санкция уголовной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU