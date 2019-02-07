2019-02-07T08:02:46+03:00
Общество

Дорогу «ЗАТО Сибирский – Полковниково» перекроют на три часа

Дарья САВЕНКО
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Перекрытие связано это с плановым движением военных колон.Перекрытие связано это с плановым движением военных колон.Фото: Дарья САВЕНКО
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В четверг, 7 февраля 2019 года , на три часа перекроют автодорогу от ЗАТО Сибирский в сторону села Полковниково.

Как сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края, перекрыто движение по дороге «ЗАТО Сибирский – а/д Р-256 – н.п.Полковниково» будет с 20:10 до 23:10. Связано это с плановым движением военных колон.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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