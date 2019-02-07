В Бийске в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались 19 домов, школа, детсад
7 февраля около трех часов ночи в бийском микрорайоне Зеленый клин возле магазина «Купец» произошел порыв на теплотрассе.
Для ликвидации аварии теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании ограничило подачу тепла и горячей воды в 19 многоквартирных домов на улицах Машиностроителей, Стахановской и Советской. Также под ограничение попали административные здания, детсад и школа, сообщает «Бийский рабочий».
После вскрытия асфальта теплоэнергетики определили точное место порыва и к 9.30 заменили метровый поврежденный отрезок трубы. Однако при заполнении теплосети произошел еще один порыв на соседнем участке.
- Сейчас бригада ведет подготовку к стыковочным и сварочным работам на втором поврежденном участке. Завершить работы теплоэнергетики планируют к 14 часам, - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу СГК.
ИСТОЧНИК KP.RU