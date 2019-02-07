2019-02-07T07:59:57+03:00
Происшествия

В Бийске в 30-градусный мороз без тепла и горячей воды остались 19 домов, школа, детсад

САПОЖКОВА Александра
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Фото пресс-службы СГКФото пресс-службы СГК
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7 февраля около трех часов ночи в бийском микрорайоне Зеленый клин возле магазина «Купец» произошел порыв на теплотрассе.

Для ликвидации аварии теплосетевое подразделение Сибирской генерирующей компании ограничило подачу тепла и горячей воды в 19 многоквартирных домов на улицах Машиностроителей, Стахановской и Советской. Также под ограничение попали административные здания, детсад и школа, сообщает «Бийский рабочий».

После вскрытия асфальта теплоэнергетики определили точное место порыва и к 9.30 заменили метровый поврежденный отрезок трубы. Однако при заполнении теплосети произошел еще один порыв на соседнем участке.

- Сейчас бригада ведет подготовку к стыковочным и сварочным работам на втором поврежденном участке. Завершить работы теплоэнергетики планируют к 14 часам, - отмечает издание со ссылкой на пресс-службу СГК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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