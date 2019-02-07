2019-02-07T07:18:04+03:00
Спорт

Волейболистки «Алтай-АГАУ» потерпели второе поражение в домашнем туре

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Волейболистки «Алтай-АГАУ» потерпели второе поражение в домашнем туре Фото: "Алтайский спорт"Волейболистки «Алтай-АГАУ» потерпели второе поражение в домашнем туре Фото: "Алтайский спорт"
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В Барнауле продолжается пятый тур чемпионата России по волейболу среди женских команд в Высшей лиге «Б». Волейболистки «Алтай-АГАУ» потерпели два поражения в домашнем туре.

Уже в первый игровой день алтайская команда сыграла с безоговорочным лидером турнирной таблицы – иркутской «Ангарой». Волейболистки «Алтай-АГАУ» пытались навязать борьбу соперницам, но этот матч завершился после третьей партии – 22:25; 20:25; 20:25.

Вечером 6 февраля, барнаульская команда провел второй матч. На этот раз ей противостояла «Омь-СибГУОР». В этой встрече борьбы и вовсе не получилось. Омички одержали убедительную победу в трех партиях – 25:11; 25:12; 25:17.

Сегодня, 7 февраля, «Алтай-АГАУ» сыграет с аутсайдером турнирной таблицы – читинской «Забайкалкой». Встреча пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе Алтайского госуниверситета по адресу: пр. Красноармейский, 90а.

ИСТОЧНИК KP.RU

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