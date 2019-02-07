Досрочная пенсия в Алтайском крае: с заявлениями обратились уже 44 человека

СЕГОДНЯ 07:12 2019-02-07T07:16:59+03:00

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44 жителя Алтайского края с начала 2019 года обратились с заявлениями о назначении досрочных пенсий за длительный стаж.

Как сообщили в пресс-службе Отделения Пенсионного фонда России по Алтайскому краю, всего же в этом году на досрочное назначение пенсии могут претендовать порядка 350 жителей региона.

В Отделении напомнили, что с 1 января 2019 года выйти на заслуженный отдых на два года раньше пенсионного возраста смогут мужчины при стаже 42 года (но не ранее 60 лет) и женщины при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет). Для досрочного выхода на пенсию учитывается только страховой стаж, то есть трудовая деятельность. Служба в армии, отпуск по уходу за ребенком, период получения пособия по безработице и т.п. в такой стаж не входят.

Проверить свой страховой стаж и количество пенсионных баллов можно через личный кабинет гражданина на сайте ПФР или на портале госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU