Очередная коммунальная авария произошла в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:31 2019-02-07T06:31:38+03:00

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Очередная коммунальная авария произошла утром в четверг, 7 февраля, на улице Эмилии Алексеевой, 25, в районе сквера Химиков.

Как сообщили в администрации Барнаула, без холодной воды остались три многоквартирных дома и детский дом-интернат по адресу: Эмилии Алексеевой, 29. Сейчас на месте работают специалисты.

В связи с выходом воды на проезжую часть, движение для всего транспорта ограничено от улицы 5-я Западная до улицы 80-й Гвардейской Дивизии.

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ИСТОЧНИК KP.RU