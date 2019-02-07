Барнаульский автовокзал отменил более 10 рейсов на 8 февраля
Связано это с морозами, которые сковали Алтайский край
Рейсы отменены не только на 7, но и на 8 февраля.Фото: Дарья САВЕНКО
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Барнаульский автовокзал который день отменяет некоторые рейсы из-за сильных морозов, которые буквально сковали Алтайский край. Рейсы отменены не только на 7, но и на 8 февраля.
Как рассказали на автовокзале, перевозчики отменили рейсы:
Барнаул — Толмачево на 3:00
Барнаул — Рубцовск на 6:40
Барнаул — Вылково на 8:20
Барнаул — Красная Дубрава на 11:45
Барнаул — Мамонтово на 12:15
Барнаул — Караганда на 13:00
Барнаул — Староалейское на 13:15
Барнаул — Толмачево на 13:40
Барнаул — Новосибирск на 14:40
Барнаул — Новосибирск на 15:40
Рубцовск — Белокуриха на 15:40
Барнаул — Рубцовск на 16:25
Барнаул — Петропавловское на 17:40
ИСТОЧНИК KP.RU