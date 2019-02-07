2019-02-07T06:01:37+03:00
Общество

Барнаульский автовокзал отменил более 10 рейсов на 8 февраля

Связано это с морозами, которые сковали Алтайский край
Дарья САВЕНКО
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Рейсы отменены не только на 7, но и на 8 февраля.Рейсы отменены не только на 7, но и на 8 февраля.Фото: Дарья САВЕНКО
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Барнаульский автовокзал который день отменяет некоторые рейсы из-за сильных морозов, которые буквально сковали Алтайский край. Рейсы отменены не только на 7, но и на 8 февраля.

Как рассказали на автовокзале, перевозчики отменили рейсы:

БарнаулТолмачево на 3:00

Барнаул — Рубцовск на 6:40

Барнаул — Вылково на 8:20

Барнаул — Красная Дубрава на 11:45

Барнаул — Мамонтово на 12:15

Барнаул — Караганда на 13:00

Барнаул — Староалейское на 13:15

Барнаул — Толмачево на 13:40

Барнаул — Новосибирск на 14:40

Барнаул — Новосибирск на 15:40

Рубцовск — Белокуриха на 15:40

Барнаул — Рубцовск на 16:25

Барнаул — Петропавловское на 17:40

ИСТОЧНИК KP.RU

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