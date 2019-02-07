Зимние мотогонки пройдут в Бийске

СЕГОДНЯ 05:57 2019-02-07T05:57:06+03:00

Изменить размер текста: A A

В бийском селе Малоугренево в следующую субботу, 16 февраля, состоятся зимние мотогонки.

Как рассказывают организаторы, это будет разминка перед сезоном. К участию, как и прежде, приглашаются участники, которые будут распределены по четырем категориям: Юниор (до 19 лет), Российские/Китайские мотоциклы, Эндуро/кросс (шип), Эндуро/Кросс (без шипов). Кстати, сами гонки продлятся около пяти часов. Чтобы не замёрзли ни сами спортсмены, ни их болельщики, на трассе будет работать полевая кухня. Причем ее обещают разместить таким образом, чтобы даже во время обеда можно было наблюдать за соревнованиями.

Саму трассу проложили на окраине села. Ее длина составила два километра. Причем проехать смогут не только опытные спортсмены, но и новички любого возраста.

- Гонять им предстоит по мерзлому грунту и укатанному снегу, - рассказывают в Алтайтурцентре.

Стартовый взнос за участие в соревнованиях не предусмотрен. Количество кругов и заездов организаторы определят на месте в зависимости от погодных условий и численности участников.

Дополнительная информация по телефону:+7 (961) 231-68-99 (Иван Москаленко).

ИСТОЧНИК KP.RU