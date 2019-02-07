Сельчанка хотела купить телят, но потеряла 40 тысяч

СЕГОДНЯ 05:46 2019-02-07T05:46:49+03:00

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Жительница Зонального района стала жертвой мошенников. Полицейские проводят проверку.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 56-летняя женщина нашла в интернете объявление о продаже скота. Она позвонила и договорилась о покупке 18 телят. Мужчина представился жителем Заринска и пообещал доставить животных. Сельчанка перевела на его счет 40 тысяч рублей, но телят так и не получила, а телефон продавца оказался выключенным.

Сейчас полицейские проводят проверку. Известно, что абонентский номер, на который звонила женщина, зарегистрирован в Санкт-Петербурге.

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ИСТОЧНИК KP.RU