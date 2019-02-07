В Барнауле готовятся к весеннему паводку

СЕГОДНЯ 05:41 2019-02-07T05:41:05+03:00

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В Барнауле подготовили план мероприятий перед предстоящим весенним паводком. Он должен помочь минимизировать последствия схода снега.

В первую очередь, постановление администрации города направлено на организацию своевременного пропуска ледохода, талых и паводковых вод. Конечно же, важным пунктом является и обеспечение безопасности населения, сохранение дорог и мостов и так далее.

Чтобы последствия сошли на нет и подтопление территорий было минимальным, в Барнауле продолжился вывоз снега. С приходом более теплых температур, начнется ежедневное ворошение сугробов. Управляющим компаниям дано поручение еще до наступления начала снеготаяния очистить кровли домов, водоотводных устройств, отмосток от снега и льда. А вот дорожники должны вовремя очистить ливневки и открыть водопропускные трубы.

- В марте запланирован осмотр водооткачивающей техники и тренировок по действиям органов управления и сил районов при ликвидации последствий паводка, - добавляют в пресс-службе мэрии.

Как и было ранее, администрации районов должны будут подготовить списки жилых домов, которым угрожает реальная опасность подтопления талыми водами, а также следует указать категории населения, которые в них проживают – это на случай, если потребуется эвакуация.

Также в Барнауле и пригороде будут созданы пункты временного размещения и запасы продуктов питания для населения. Если паводок все же затопит дороги, оперативные службы также должны быть готовы перекрыть движение транспорта по улицам Понтонный Мост, Остров Кораблик, по улице Лоцманской в Затоне.

ИСТОЧНИК KP.RU