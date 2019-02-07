2019-02-07T05:19:29+03:00
Происшествия

Женщина прошла тест и лишилась 6,5 тыс. рублей

САПОЖКОВА Александра
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Женщина прошла тест и лишилась 6,5 тыс. рублейЖенщина прошла тест и лишилась 6,5 тыс. рублейФото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ
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51-летняя жительница Барнаула прошла психологический тест и отправила мошенникам 6,5 тысяч рублей, чтобы получить денежный выигрыш.

Как сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю, ссылку на тест и предложение «познать себя» она получила в мессенджере.

- Женщина перешла по ссылке и ответила на вопросы. После ей пришло уведомление, что она выиграла крупную сумму как участник тестирования. Чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод призовой суммы на карту, - рассказали в полиции.

Пострадавшая без колебаний выполнила все требования, однако обещанную сумму так и не увидела. Поняв, что попалась на удочку мошенников, она обратилась с заявлением в полицию.

Дело возбудили по части 1 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием).

Сейчас сотрудники ОВД устанавливают личности злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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