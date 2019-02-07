«Леруа Мерлен» станет якорным арендатором барнаульской «Республики»

СЕГОДНЯ 04:10 2019-02-07T04:12:20+03:00

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Весной этого года в барнаульском торгово-выставочном комплексе «Республика» ожидается новый якорный арендатор – компания «Леруа Мерлен».

Как сообщает «Банкфакс», минувшим летом в «Республике» сменился собственник — теперь им владеет дочерняя структура Сбербанка. Из-за банкротства бывшего собственника (ООО «Мега-дом») площадку выставили на продажу за 527 млн рублей. Однако выгодно продать ее не удалось, и Сбербанк, в залоге у которого находилась недвижимость, передал ее под управление «дочки».

Новая управляющая компания «Империя» собиралась избавиться от некоторых алтайских арендаторов и завести федеральные бренды. В сообщении УК говорится, что им достаточно быстро удалось устранить многолетние техпроблемы, расторгнуть договоры с «паразитными структурами-прокладками», повысить заполняемость комплекса с 40 до 70 %, а покупательский трафик на 37 %. В результате было заключено предварительное соглашение с якорным арендатором на площадь 4 тыс. кв. м.

- Его имя в компании пока не называют. Однако с большой вероятностью им станет гипермаркет строительных материалов «Леруа Мерлен», - отмечает «Банкфакс».

ИСТОЧНИК KP.RU