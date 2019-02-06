2019-02-06T16:42:46+03:00
Общество

Аварию на теплосети устранили в Барнауле

Анна СЕМИНА
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В среду, 6 февраля, в Барнауле произошла авария на участке теплосети на улице 1-й Речной.

Сразу после того, как стало известно о повреждении, на место порыва выехала аварийная бригада. Она раскопала поврежденный участок. Более детальное обследование показало, что требуется замена примерно трех метров трубы.

Восстановление продлилось до конца рабочего дня. На данный момент авария устранена. Началось заполнение системы. Для того чтобы полностью восстановить циркуляцию, потребуется еще около пары часов.

Судя по отсутствию звонков, жители близлежащих домов отключения отопления не заметили.

Напомним, помимо этого накануне вечером произошла авария на трубопроводе на улице Дмитрова, 66, а также на Потоке, на 1-й Западной, 12. Если в первом случае обошлось без отключения абонентов, то в Ленинском районе без холодной воды остались шесть домов, без горячей – восемь жилых домов и один детский сад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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