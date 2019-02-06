Патриарх Кирилл может провести богослужение в честь 100-летия Михаила Калашникова

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-06T16:06:41+03:00

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Патриарх Кирилл возможно проведет богослужение в честь празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова. Оно состоится на родине оружейника – в селе Курья.

По крайней мере, как сообщили сегодня во время заседания рабочей группы по организации торжеств, ему уже отправлено официальное приглашение. Не исключено, что он примет его.

-Это торжественное мероприятие, и те, кто занимается информационной поддержкой, видео, нужно быть готовым хороший сюжет сделать по освящению храма, это очень красивая картинка обычно. Будут материалы упреждающие, фильм о Калашникове. Наверное, можно сделать фильм и о возрождении храма, - говорит протоиерей Георгий Крейдун.

Напомним, мероприятия в честь 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова пройдут с 23 по 25 октября. Задействованы будут площадки как Барнаула, так и Курьи. Всего в программе более 50 памятных, образовательных и познавательных событий.

Как сообщают «Наши новости», подготовка идет полным ходом. Сейчас в Курье идет реставрация храма-ровесника Михаила Тимофеевича. Главная проблема – работы ведутся за счет пожертвований и не хватает 600 тысяч рублей на главный колокол. Оргкомитет поставил этот вопрос на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU