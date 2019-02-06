2019-02-06T13:49:55+03:00
Общество

Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов на 7 февраля

Дарья САВЕНКО
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Барнаульский автовокзал отменил рейсы на 7 февраля.Барнаульский автовокзал отменил рейсы на 7 февраля.Фото: Дарья САВЕНКО
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В связи с аномальными морозами Барнаульский автовокзал отменил рейсы на 7 февраля 2019 года.

Время отправления:

БарнаулТолмачево 03:00

Яровое — Белокуриха 06:00

Барнаул — Глушинка 06:15

Барнаул — Колыванское 06:40

Барнаул — Рубцовск 06:40

Барнаул — Вылково 08:20

Барнаул — Риддер 11:00

Барнаул — Веселоярск 12:00

Барнаул — Бийск 12:00

Барнаул — Мамонтово 12:15

Барнаул — Тюменцево 12:30

Барнаул — Староалейское 13:15

Барнаул — Толмачево 13:40

Барнаул — Волчиха 14:15

Барнаул — Новосибирск 14:40

Барнаул — Завьялово 15:05

Барнаул — Новосибирск 15:40

Барнаул — Алтайское 16:00

Барнаул — Толмачево 16:30

Барнаул — Белокуриха 17:30

Барнаул — Бийск 18:00

Барнаул — Бурла 18:25

Рубцовск — Белокуриха 19:30

Барнаул — Яровое 19:30

Белокуриха — Яровое 23:55

ИСТОЧНИК KP.RU

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