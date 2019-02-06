Барнаульский автовокзал отменил десятки рейсов на 7 февраля
В связи с аномальными морозами Барнаульский автовокзал отменил рейсы на 7 февраля 2019 года.
Время отправления:
Барнаул — Толмачево 03:00
Яровое — Белокуриха 06:00
Барнаул — Глушинка 06:15
Барнаул — Колыванское 06:40
Барнаул — Рубцовск 06:40
Барнаул — Вылково 08:20
Барнаул — Риддер 11:00
Барнаул — Веселоярск 12:00
Барнаул — Бийск 12:00
Барнаул — Мамонтово 12:15
Барнаул — Тюменцево 12:30
Барнаул — Староалейское 13:15
Барнаул — Толмачево 13:40
Барнаул — Волчиха 14:15
Барнаул — Новосибирск 14:40
Барнаул — Завьялово 15:05
Барнаул — Новосибирск 15:40
Барнаул — Алтайское 16:00
Барнаул — Толмачево 16:30
Барнаул — Белокуриха 17:30
Барнаул — Бийск 18:00
Барнаул — Бурла 18:25
Рубцовск — Белокуриха 19:30
Барнаул — Яровое 19:30
Белокуриха — Яровое 23:55
ИСТОЧНИК KP.RU