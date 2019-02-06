Погода на 7 февраля 2019 года в Барнауле: -28 градусов

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-06T13:38:04+03:00

Синоптики рассказали о погоде на 7 февраля 2019 года в Барнауле Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 7 февраля 2019 года в Барнауле

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В четверг, 7 февраля, в Барнауле ожидается морозная погода – столбик термометра днем покажет -28 градусов.

Как рассказали синоптики, в ночь на четверг температура опустится до -32…-34 градусов, днем ожидается -26…-28 градусов, без осадков, изморозь, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

По Алтайскому краю ночью -31…-36 градусов, в северных и восточных районах -38…-43, местами в предгорьях -26…-31 градус. Местами в южных районах снег, в ночные часы местами изморозь, туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Днем -26…-31, местами в южных районах -20…-25 градусов, без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман, ветер юго-западный, 3-8 м/с, в южных районах местами порывы до 13 м/с.

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На Алтае пару дней назад ртутный столбик не выдержал и рухнул до -50. Когда он теперь оправится и наберется сил вновь подняться? Синоптики и спасатели МЧС обещают, что морозы в Сибири продлятся до середины месяца (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU