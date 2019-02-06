В Барнауле изменится расписание автобусного маршрута №104ю

СЕГОДНЯ 13:14 2019-02-06T13:14:23+03:00

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С четверга, 7 февраля, в Барнауле скорректируют расписание движения маршрута №104ю «поселок Бельмесево – поселок Мохнатушка».

В выходные и праздничные дни отправление с остановки:

- «п.Бельмесево»: 07.20, 08.15, 09.20, 11.10, 12.40, 13.20, 14.40, 15.20, 17.00, 18.00, 18.55;

- «мкр.Сибирская Долина»: 08.00, 12.55, 17.45 (до п.Бельмесево), 07.33, 12.53, 13.33, 19.08 (до п.Мохнатушка);

- «п.Мохнатушка»: 06.20, 07.15, 08.20, 09.15, 11.30, 12.10, 13.40, 14.20, 15.40, 17.00, 18.00, 19.00 (до р.п.Южный), 19.55 (до р.п.Южный);

- «п.Черницк» в сторону р.п.Южный: 06.32, 07.27, 08.32, 09.27, 11.42, 12.22, 13.52, 14.32, 15.52, 17.12, 18.12.

В выходные и праздничные дни отправление с остановки:

- «п.Бельмесево»: 08.15, 11.10, 13.20, 15.20, 18.00;

- «мкр.Сибирская Долина»: 08.00, 12.55, 17.45 (до п.Бельмесево),13.33 (до п.Мохнатушка);

- «п.Мохнатушка»: 07.15, 09.15, 12.10, 14.20, 17.00, 19.00 (до р.п.Южный);

- «п.Черницк»: 07.27, 09.27, 12.22, 14.32, 17.12.

ИСТОЧНИК KP.RU