Жительница Рубцовска из ревности отомстила знакомой своего мужа

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-06T12:27:55+03:00

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Жительнице Рубцовска придется ответить в суде за поступок, который она совершила из ревности, чтобы отомстить знакомой своего мужа.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, в начале января этого года подозреваемая тайно скопировала с телефона своего мужа видеозапись интимного характера с участием его знакомой. После этого ревнивица разместила фотографии своей соперницы в одном из городских сообществ в социальной сети, а к ним прикрепила скриншот с того самого видео.

Таким образом, действия женщины квалифицировали как незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни потерпевшей, составляющих ее личную тайну.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Максимальная санкция уголовной статьи – 2 года лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU