2019-02-06T11:24:53+03:00
Происшествия

Два автомобиля сгорели во дворе больницы в Бийске

Очевидцы уверены, что это произошло из-за автопрогрева
Анна СЕМИНА
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Фото: со страницы vk.com/incident_22Фото: со страницы vk.com/incident_22Фото: Анна СЕМИНА
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В Бийске в один вечер на парковке больницы сгорели сразу два автомобиля. ЧП произошло во вторник, 5 февраля.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте», возгорание произошло во дворе Центральной городской больницы. Пожар заметили посетители. Они же и вызвали огнеборцев.

Свидетели рассказывают, что сначала загорелась одна машина, но спустя некоторое время огонь перекинулся на соседнюю. При этом мнения участников группы разделились на тех, кто считает, что всему виной автопрогрев, и на тех, кто буквально уверен, что это был поджог.

- Вот вам и автопрогрев, вручную с ключа если заводить, то можно заранее заметить неполадки. Это не в укор пострадавшим, а для других урок. Там рядом ещё и кислородная станция, возле которой курить нельзя, не то, что открытому огню находиться, - предположил один из подписчиков.

- Уже третья сгорает. Может, кто поджигает?? – добавляет другой.

Судя по снимкам с места происшествия, одна машина выгорела полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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