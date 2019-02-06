Пенсионерку зарезали в Барнауле за просьбу подать милостыню
Жителя Барнаула признали виновным в убийстве 60-летней женщины, которая попросила у него милостыню.
Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Алтайскому краю, убийство было совершено 22 января 2018 года. В вечернее время к 31-летнему мужчине на улице Бульвар 9 Января подошла пенсионерка, которая попросила у него милостыню. Получив отказ, женщина продолжила клянчить деньги. В результате подвыпивший прохожий разозлился, выхватил нож и нанес пенсионерке несколько ударов в область грудной клетки. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте.
В итоге суд приговорил обвиняемого к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Известно, что ранее осужденный уже отбывал длительный срок за другое тяжкое преступление.
ИСТОЧНИК KP.RU