Бийчанина покусал огромный алабай

СЕГОДНЯ 10:39 2019-02-06T10:39:53+03:00

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Житель Бийска подал в суд на владелицу собаки, чей алабай напал на него и покусал.

Суд установил, что в апреле прошлого года в поселке Заря Бийского района среднеазитская овчарка напала на мужчину. Позже врачи диагностируют у него рвано-укушенные раны правого бедра. Потерпевшему потребовалась медицинская помощь, а также стационарное и амбулаторное лечение, которое продлилось месяц. В своем исковом заявлении мужчина указал еще и на то, что собака испортила его вещи – куртку и штаны.

В пресс-службе прокуратуры Алтайского края сообщают, что владелицу алабая все-таки оштрафовали на две тысячи рублей. Суд также удовлетворил требования истца. Он указал, о необходимости компенсировать ему моральный вред в размере 30 тысяч рублей, а также утраченный заработок и материальный ущерб в размере 14 тысяч рублей.

Владелица собаки не стала спорить на счет причинения вреда здоровью, но вот с суммой компенсации не согласилась. Тем не менее, после обжалования вердикт оставили без изменения.

ИСТОЧНИК KP.RU