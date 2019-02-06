2019-02-06T10:25:03+03:00
Экономика

Стали известны детали программы цифровизации в Алтайском крае

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов в ходе недавней пресс-конференции рассказал о том, как в регионе будет происходить реализация национального проекта «Цифровая экономика».

Чиновник пояснил, что регионы получат федеральные деньги на развитие инфраструктуры и кадры для цифровой экономики. При этом конкретные суммы пока не называются.

Евгений Зрюмов отметил, что согласование национального проекта «Цифровая экономика» требует времени, поскольку это новая тема.

Он же добавил, что подписание региональных программ цифровизации ожидается в 20-х числах апреля.

Также министр пояснил, что под информационной инфраструктурой подразумевается строительство линий связи до объектов, которые будут определены в региональной программе.

Уже известно, что управлять средствами по этому направлению будет Минкомсвязи РФ. На конкурсной основе оно выберет оператора, который построит сети.

ИСТОЧНИК KP.RU

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