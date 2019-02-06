Группа крови: На Алтае вора опознали по порезу

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-06T09:49:47+03:00

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Полицейские Змеиногорска задержали мужчину, который оставил на месте преступления каплю своей крови.

В тот день 36-летний горожанин был в гостях у своей знакомой. Она живет как раз напротив дома потерпевшей. Мужчина увидел, как хозяйка закрывает дверь и куда-то уходит. Злоумышленник решил совершить кражу.

Прямо среди бела дня он разбил окно со стороны веранды, и через него забрался в помещение, правда, когда перелезал через раму, порезал руку. Поэтому пришлось надеть кожаные перчатки хозяина дома. Таким образом, он попытался остановить кровотечение. И все же одна капля упала на карниз. Позже ее-то и заметили полицейские.

Из дома злоумышленник украл кольца, цепочки и кулоны из золота и серебра. После того, как перебинтовал руку, на такси отправился в Рубцовск, чтобы сбыть там награбленное.

Как рассказывают в ГУ МВД России по Алтайскому краю, после задержания полицейские установили, что злоумышленник ранее уже был судим. В том числе за кражи. Теперь против него завели очередное уголовное дело. Ущерб составил около 70 тысяч рублей. За это горожанину грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU