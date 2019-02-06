Вытеснят ли электрокары в Барнауле традиционные авто?

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-06T08:57:11+03:00

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Ещё пару лет назад в краевом центре была всего пара электрокаров, сейчас их уже 30. Кирилл Ермилов – один из обладателей такого авто. На топливе он за год сэкономил около 30 тыс. рублей.

Сила тока : когда электрокары вытеснят традиционные авто.Видео: Наши Новости

- Я затратил всего лишь шесть тысяч рублей на электричество, - говорит барнаулец.

Из минусов – электрокар, как и обычная машина, может не завестись в мороз. А еще практически нет инфраструктуры для подзарядки электрокаров. Сейчас в Алтайском крае всего лишь одна электрозаправка – на Правобережном тракте, возле «Макдональдса». Поэтому, по большому счету, владельцы могут подзарядиться только рядом с домом, сделав для этого специальную розетку.

Есть еще и экология. Выхлопные газы – одна из главных причин дымки над Барнаулом. Если бы мы пересели на электротранспорт, проблема бы исчезла. Но можно ли перевести на электротягу весь общественный транспорт?

- Такую идею уже пытались воплотить в Горэлектротрансе - в 2012 году там появились автобусы на электрической тяге. Вот только сейчас их не встретишь. Проект не реализовали по непонятным причинам, - отмечают "Наши новости".

А что касается личного транспорта, то тенденция приобретать авто на электрозарядке может очень быстро набрать обороты.

- Года через три авто на электротяге станет данностью. Конечно, их будет не больше, чем двигателей внутреннего сгорания, но это уже будет не экзотика, - высказал мнение автоэксперт, автомобильный блогер Александр Михельсон.

ИСТОЧНИК KP.RU