Не шей мне срок: Машинку «Зингер» украли на Алтае

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-06T08:32:39+03:00

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В Алтайском крае злоумышленник украл столетнюю машинку «Зингер».

Инцидент произошел в Барнауле. Неизвестный забрался в частный дом в расчете на то, что сможет украсть деньги или что-нибудь ценное. Однако он явно выбрал не ту жертву: ни того, ни другого отыскать ему не удалось. Тогда вор решил прихватить все, что на его взгляд более или менее представляет хоть какую-то значимость.

Таким образом он забрал с собой швейную машинку «Зингер», которая была произведена еще до революции 1917 года, а также раритетный радиоприемник с проигрывателем «Радиола Гамма В».

- Швейную машинку и радиоприемник, преступник, видя их хорошее состояние и распознав в них историческую ценность, продал антиквару, выдав за собственное имущество, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

Как бы ни скрывался преступник, его все же задержали. Полицейские завели уголовное дело. Суд признал злоумышленника виновным, да и сам похититель не отрицал содеянного. Он рассказал, что специально сдал вещи в антикварный магазин, потому что понял, что там за них дадут гораздо больше, нежели в пункте приема металла.

В итоге мужчина получил два года заключения. Швейную машинку и радиоприемник вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU