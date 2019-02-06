Не шей мне срок: Машинку «Зингер» украли на Алтае
В Алтайском крае злоумышленник украл столетнюю машинку «Зингер».
Инцидент произошел в Барнауле. Неизвестный забрался в частный дом в расчете на то, что сможет украсть деньги или что-нибудь ценное. Однако он явно выбрал не ту жертву: ни того, ни другого отыскать ему не удалось. Тогда вор решил прихватить все, что на его взгляд более или менее представляет хоть какую-то значимость.
Таким образом он забрал с собой швейную машинку «Зингер», которая была произведена еще до революции 1917 года, а также раритетный радиоприемник с проигрывателем «Радиола Гамма В».
- Швейную машинку и радиоприемник, преступник, видя их хорошее состояние и распознав в них историческую ценность, продал антиквару, выдав за собственное имущество, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.
Как бы ни скрывался преступник, его все же задержали. Полицейские завели уголовное дело. Суд признал злоумышленника виновным, да и сам похититель не отрицал содеянного. Он рассказал, что специально сдал вещи в антикварный магазин, потому что понял, что там за них дадут гораздо больше, нежели в пункте приема металла.
В итоге мужчина получил два года заключения. Швейную машинку и радиоприемник вернули законному владельцу.
ИСТОЧНИК KP.RU