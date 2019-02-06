Движение на месте коммунальных аварий в Барнауле восстановлено

СЕГОДНЯ 07:59 2019-02-06T07:59:13+03:00

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Движение транспорта восстановлено на участках порывов сетей в Барнауле.

Как сообщили в Госавтоинспекции города, движение во всех направлениях открыто по ул. Чеглецова - 1 -я Западная и по ул. Димитрова.

Напомним, что коммунальные аварии произошли на улице Димитрова, в районе здания №66 (там вода начала выходить на проезжую часть около девяти часов вечера 5 февраля). А затем на Потоке - давления не выдержала труба на пересечении улиц Чеглецова - 1-я Западная. Вода буквально хлынула на проезжую часть. Частично затопленными оказались улица Северо-Западная, 80-й Гвардейской Дивизии и Горно-Алтайская. На участках несли службу сотрудники ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU