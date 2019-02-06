Пожилой мужчина погиб в Бийске под колесами автомобиля

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-06T07:58:06+03:00

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В Бийске 88-летний мужчина погиб под колесами автомобиля ВАЗ-21154. Известно, что пенсионер переходил дорогу в неустановленном месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, дорожно-транспортное происшествие произошло накануне, 5 февраля. Около 20 часов 25 минут на улице Андреевская, в районе дома №15 35-летний водитель, двигаясь от переулка Центрального в направлении переулка Новгородского, допустил наезд на пешехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи.

В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Напомним, что также 5 февраля в ДТП, которое произошло в Павловском районе, погибла 69-летняя женщина. Пенсионерка также переходила дорогу в неустановленном месте. В результате она попала под колеса автомобиля «Тойота Королла». От полученных травм пенсионерка скончалась на месте аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU