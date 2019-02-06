ВТБ Пенсионный фонд увеличил размер имущества на треть

СЕГОДНЯ 06:25 2019-02-06T06:25:19+03:00

Изменить размер текста: A A

По итогам 2018 года размер имущества ВТБ Пенсионный фонд вырос на треть – до 200 млрд рублей. Объем накоплений по обязательному пенсионному страхованию составил 191,8 млрд рублей, увеличившись за год на 34%. Объем резервов по негосударственному пенсионному обеспечению достиг 4,3 млрд рублей, рост с начала года составил 30%.

Генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд Лариса Горчаковская прокомментировала:

- В прошлом году наш фонд уделял большое внимание технологическому развитию – мы обновили личный кабинет и внедрили ряд удобных сервисов. Кроме того, в соответствии с новыми требованиями регулятора к участникам пенсионного рынка мы в короткие сроки провели все необходимые работы по перенастройке программного обеспечения. В результате граждане смогли оформить документы на перевод накоплений в наш фонд максимально комфортно.

ИСТОЧНИК KP.RU