2019-02-06T06:29:06+03:00
Общество

Эпидемический порог по ОРВИ в два раза превышен в Алтайском крае

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Эпидемический порог по ОРВИ в два раза превышен в Алтайском краеЭпидемический порог по ОРВИ в два раза превышен в Алтайском краеФото: Олег УКЛАДОВ
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В период с 28 января по 3 февраля 2019 года в Алтайском крае зарегистрировано 32306 случаев заболеваний ОРВИ.

Как рассказали в пресс-службе регионального Минздрава, на 10 тысяч населения показатель заболеваемости составил 136,5, что выше эпидемического порога в два раза.

В сравнении с показателями предыдущей недели уровень заболеваемости увеличился на 20%. Среди всех заболевших 64% приходится на детей.

Что касается заболеваемости внебольничными пневмониями, то в Алтайском крае зарегистрировано 495 случаев. Госпитализация потребовалась 435 больным. Летальных случаев внебольничных пневмоний за предыдущую неделю не зарегистрировано.

По состоянию на 5 февраля в регионе из-за распространения ОРВИ закрыли на карантин 33 школы и 64 детских сада.

В региональном Минздраве добавили, что в связи с подъемом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ в крае продолжаются противоэпидемические мероприятия.

В поликлиниках отдельно принимают пациентов с повышенной температурой, в медицинских учреждениях стали чаще проводить дезинфекцию, в стационарах ввели ограничительные меры для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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