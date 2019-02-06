Алтайская лаборатория обнаружила опасные бактерии в рыбной продукции

СЕГОДНЯ 06:19 2019-02-06T06:19:28+03:00

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Специалисты ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» при проведении микробиологических исследований выявили патогенные микроорганизмы - бактерии вида Listeria monocytogenes в рыбной продукции (проба «Хребты лосося мороженые» и проба «Зубатка синяя мороженая»).

Естественной средой обитания для листерий является почва. Когда бактерии вида Listeria monocytogenes с контаминированными пищевыми продуктами попадают в наш организм, то, в зависимости от готовности иммунной системы достойно ответить, они вызывают ту или иную степень заболевания — листериоза. В самой легкой форме оно похоже на что-то среднее между гриппом и пищевым отравлением, что само по себе не очень приятно.

Более тяжелые формы встречаются у людей с ослабленным иммунитетом (маленьких детей, пожилых людей, онкологических больных, пациентов после оперативных вмешательств и т. п.) У них листерия может поражать печень, почки и даже мозг, вызывая менингит.

Пищеперерабатывающее предприятие должно обязательно проводить микробиологический контроль готовой продукции. 1-2 раза в месяц - в цехах и отделах по производству и перефасовке готовых рыбных продуктов, 1 раз в месяц - на производстве полуфабрикатов из рыбы.

При выпуске несоответствующей требованиям продукции и по эпидемическим показаниям осуществляется усиленный контроль санитарного состояния объектов в отношении листерий (L. monocytogenes), кратность которого может быть увеличена в 2 и более раз.

Более подробно читайте на сайте www.fgu-radiovetlab.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU