2019-02-06T05:18:52+03:00
Спорт

Барнаулец выступит на чемпионате мира по конькобежному спорту

Первый старт уже 7 февраля
Анна СЕМИНА
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Виктор МуштаковВиктор МуштаковФото: Анна СЕМИНА
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Воспитанник барнаульской спортшколы «Клевченя» Виктор Муштаков выступит на чемпионате мира по конькобежному спорту.

Соревнования пройдут с 7 по 10 февраля в немецком городе Инцель. Наш земляк заявлен на выступление в командном спринте и личных состязаниях на 500 и 1000 метров. Первый старт состоится уже завтра. Напарниками Виктора Муштакова по командной гонке станут Павел Кулижников и Руслан Мурашов.

В следующий раз Виктор появится на катке 8 февраля. В этот день он поборется за медали на дистанции 500 метров. А вот 9 февраля выступит на 1000-метровке.

Стоит отметить, что в Германию Муштаков прилетел после этапа Кубка мира в норвержском Хамаре. К сожалению, эти соревнования нельзя записать в актив, так как на 500 метрах алтайский спортсмен стал десятым, а на тысяче – лишь одиннадцатым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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