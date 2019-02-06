2019-02-06T04:18:24+03:00
Происшествия

В Барнауле вновь «заминировали» здание

На этот раз офисное помещение
Анна СЕМИНА
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Неизвестные во вторник, 5 февраля, вновь сообщили о минировании очередного здания.

О происшествии сообщили участники группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, вечером началась эвакуация людей из здания по адресу: улица Анатолия, 95. На место ЧП также были вызваны полицейские и кинолог с собакой. Известно, что злоумышленники направили сообщение о минировании на электронную почту.

Судя по справочнику, в этой здании находятся офисы. Среди них кабинеты для арбитражных управляющих, страховое агентство, центр визажа, интернет-магазин, аудиторская фирма и ряд других организаций. Кто из них получил то самое письмо – не уточняется.

Напомним, в конце января до Барнаула дошла волна «минирований», начавшаяся по традиции с Москвы. Неизвестные сообщали о заложенных бомбах в школах. В итоге правоохранительным органам пришлось эвакуировать людей из десятка учебных заведений. К счастью, наличие взрывчаток не подтвердилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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