2019-02-05T19:15:47+03:00
Происшествия

Жильцы многоквартирного дома в Барнауле остались без отопления в мороз

Иван ОЛЕКСЮК
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Жильцы многоквартирного дома в Барнауле, который находится по адресу проспект Cтроителей, 8, остались без отопления в мороз. 5 февраля столбик термометра опускался до -30 градусов.

Об этом пишет портал «Толк» со ссылкой на жильцов дома. По данным издания, управляющая компания неохотно общается с жильцами, не раскрывая причин отключения отопления. Вместе с тем, в барнаульской администрации изданию заявили, что им неизвестно о какой-либо коммунальной аварии и отключении теплоэнергии.

Это не первое ЧП, произошедшее в морозы в Барнауле на коммунальном хозяйстве – многочисленные порывы на водопроводе, как уверяют эксперты, происходят из-за изношенности еще советской инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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