2019-02-05T14:24:33+03:00
Общество

В Алтайском крае обучили более 600 будущих опекунов

Иван ОЛЕКСЮК
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В 2018 году 639 жителей Алтайского края, которые решили стать опекунами приемных детей, прошли специальное обучение.

Сними работали педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, юрисконсульты и другие специалисты. К участию в занятиях привлекали также замещающих родителей, имеющих положительный опыт воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

- Особое внимание уделялось психологическим тренингам. Работа организована в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - сообщает краевое Минобрнауки.

Реестр организаций, которые проводят подготовку желающих стать опекунами или попечителями, опубликован на сайте «Счастливое детство - в семье!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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