2019-02-05T17:24:57+03:00
Здоровье

Баранульские школы и детские сады перевели на особый режим из-за эпидемии ОРВИ

Иван ОЛЕКСЮК
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На Алтае бушует эпидемия ОРВИ и гриппа. В связи с этим школы и детские сады перевели на особый режим - введены ограничительные меры по проведению массовых спортивных и культурных мероприятий для детей.

- Проводится ежедневный мониторинг посещаемости. При одновременном отсутствии в классе, группе или образовательной организации более 20% детей, учебный процесс приостанавливают на срок не менее семи календарных дней, - сообщает пресс-служба барнаульской администрации.

Для своевременного выявления заболевших проводят утренний осмотр детей, усиливают меры профилактики (использование бактерицидных ламп, соблюдение температурного режима, регулярное проветривание помещения, влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств).

В Барнауле закрыто на карантин три детских сада и 47 классов в школах, а также 162 группы в дошкольных учреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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