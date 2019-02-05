Улететь из Барнаула в Сочи теперь можно дважды в неделю

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-05T13:49:33+03:00

Изменить размер текста: A A

С февраля улететь в Сочи из Барнаула можно дважды в неделю - в среду и субботу.

Как сообщили на сайте аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «ИрАэро». Занимает полет около пяти часов. В среду самолет «Барнаул - Сочи» отправляется в 8 часов 35 минут. Из Краснодарского края вылет назначен на 10 часов 20 минут.

В субботу вылететь из столицы Алтайского края можно в 7 часов 50 минут, из Сочи - в 9 часов 30 минут. Время для всех городов указано местное. Стоимость билета в одну сторону составит от 11 тысяч 535 рублей.

Узнать подробнее можно в справочной аэропорта по телефону 8 (3852) 54-30-09.

Читайте также

75 междугородних рейсов отменит барнаульский автовокзал 5 февраля

Барнаульский автовокзал из-за морозов продолжает отменять междугородние рейсы. Во вторник, 5 февраля, таковых будет, как минимум, 75 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU