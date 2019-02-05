2019-02-05T13:49:33+03:00
Общество

Улететь из Барнаула в Сочи теперь можно дважды в неделю

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

С февраля улететь в Сочи из Барнаула можно дважды в неделю - в среду и субботу.

Как сообщили на сайте аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «ИрАэро». Занимает полет около пяти часов. В среду самолет «Барнаул - Сочи» отправляется в 8 часов 35 минут. Из Краснодарского края вылет назначен на 10 часов 20 минут.

В субботу вылететь из столицы Алтайского края можно в 7 часов 50 минут, из Сочи - в 9 часов 30 минут. Время для всех городов указано местное. Стоимость билета в одну сторону составит от 11 тысяч 535 рублей.

Узнать подробнее можно в справочной аэропорта по телефону 8 (3852) 54-30-09.

Читайте также

75 междугородних рейсов отменит барнаульский автовокзал 5 февраля

Барнаульский автовокзал из-за морозов продолжает отменять междугородние рейсы. Во вторник, 5 февраля, таковых будет, как минимум, 75 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Женщина пыталась продать дом, но лишилась денег
В Алтайском крае обучили более 600 будущих опекунов
Первокурсник ушел из дома и не вернулся
Алтайские эсеры проводят конкурс для отличников на получение именной стипендии
Два человека пострадали в тройном ДТП в Барнауле
Пьяный барнаулец угрожал зарубить топором сожительницу
Алтайскому гей-кандидату в мэры Новосибирска нравится быть отцом
На Алтае осудили мужчину, который до смерти забил поленьями сожительницу
«Скорая помощь» сбила в Барнауле мужчину на пешеходном переходе
Погода на 6 февраля 2019 года в Барнауле: -20 градусов и ветер
Алтайская воровка дистанционно крала деньги у жителей другого региона
Алтайский министр финансов покидает пост
Одну ледовую переправу закрыли в Алтайском крае
Пожилая женщина погибла под колесами автомобиля в Алтайском крае
40-летний мужчина напал на знакомого с ножом на именинах
Виктор Томенко поручил снизить тарифы на вывоз ТКО
Медведь-шатун попал в фотоловушку на Алтае
Несколько сумок женского белья и детской спортивной формы украли на Алтае