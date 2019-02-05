Улететь из Барнаула в Сочи теперь можно дважды в неделю
С февраля улететь в Сочи из Барнаула можно дважды в неделю - в среду и субботу.
Как сообщили на сайте аэропорта, рейс выполняет авиакомпания «ИрАэро». Занимает полет около пяти часов. В среду самолет «Барнаул - Сочи» отправляется в 8 часов 35 минут. Из Краснодарского края вылет назначен на 10 часов 20 минут.
В субботу вылететь из столицы Алтайского края можно в 7 часов 50 минут, из Сочи - в 9 часов 30 минут. Время для всех городов указано местное. Стоимость билета в одну сторону составит от 11 тысяч 535 рублей.
Узнать подробнее можно в справочной аэропорта по телефону 8 (3852) 54-30-09.
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ИСТОЧНИК KP.RU