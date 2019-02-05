Алтайские эсеры проводят конкурс для отличников на получение именной стипендии
Алтайские справедливоросы объявили конкурс на получение именной стипендии депутата Государственной Думы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева.
Ежегодно стипендиатами становятся 20 ребят. Это мальчишки и девчонки, которые получают в школе только четверки и пятерки, а также имеют успехи в спорте. Специально для них стартует очередной этап конкурса. Согласно Положению, к участию приглашаются учащиеся 5-10 классов. Заявки вместе с пакетом документов уже можно подавать.
Напомним, конкурс проводится в Алтайском крае уже девять лет. За эти годы материальную поддержку уже получили около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей. Для многих из них – это не просто поощрение, но и уверенный шаг во взрослую жизнь.
Как и прежде, новые стипендиаты на протяжении всего учебного года ежемесячно будут получать денежное вознаграждение. Еще несколько конкурсантов получат единовременное поощрение от депутата.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 30 марта 2019 года по почте или лично по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202.
Итоги будут подведены не позднее 10 мая 2019 года.
Справки по телефону: 8 (3852) 50-17-25.
ИСТОЧНИК KP.RU