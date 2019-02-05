Алтайские эсеры проводят конкурс для отличников на получение именной стипендии

СЕГОДНЯ 13:35 2019-02-05T13:35:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Алтайские справедливоросы объявили конкурс на получение именной стипендии депутата Государственной Думы, лидера алтайских эсеров Александра Терентьева.

Ежегодно стипендиатами становятся 20 ребят. Это мальчишки и девчонки, которые получают в школе только четверки и пятерки, а также имеют успехи в спорте. Специально для них стартует очередной этап конкурса. Согласно Положению, к участию приглашаются учащиеся 5-10 классов. Заявки вместе с пакетом документов уже можно подавать.

Напомним, конкурс проводится в Алтайском крае уже девять лет. За эти годы материальную поддержку уже получили около 300 юных талантов из малообеспеченных и неполных семей. Для многих из них – это не просто поощрение, но и уверенный шаг во взрослую жизнь.

Как и прежде, новые стипендиаты на протяжении всего учебного года ежемесячно будут получать денежное вознаграждение. Еще несколько конкурсантов получат единовременное поощрение от депутата.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 30 марта 2019 года по почте или лично по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202.

Итоги будут подведены не позднее 10 мая 2019 года.

Справки по телефону: 8 (3852) 50-17-25.

ИСТОЧНИК KP.RU